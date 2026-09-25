الغندور يوجة رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نظيره الأنجولي

وجة الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نظيره الأنجولي في الجوله الاولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.



و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:ربنا يوفق منتخب مصر أمام أنجولا في اولي مباريات التصفيات .



ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة نظيره الأنجولي في الجوله الاولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها لأول مرة في ثلاث دول هي كينيا وأوغندا

وواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في 8 مباريات سابقة المسابقات، حيث حقق المنتخب الفوز في 4 مباريات بينما حسم التعادل 4 مواجهات، دون أي هزيمة

سجل لاعبو منتخب مصر 11 هدفًا في شباك المنتخب الأنجولي بينما استقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف خلال المواجهات السابقة

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وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وانتهت بالتعادل السلبي

وتعد أبرز مواجهات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، عندما التقى الفريقان في الدور ربع النهائي، وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-1