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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جعفر: محمد إسماعيل يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. وأتوقع الفوز على أنجولا

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
سارة عبد الله

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأبيض، يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وقال أحمد جعفر في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية:
«محمد إسماعيل من اللاعبين الجيدين، ويستحق الانضمام لمنتخب مصر، لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء الظهير الأيمن أو قلب الدفاع أو لاعب الوسط المدافع».

وأضاف: «بالتأكيد سيتم دعم اختيارات حسام حسن مع منتخب مصر، وهناك لاعبون يقدمون مستويات مميزة في الدوري المصري، مثل عمر جابر ومحمود حمدي الونش».

وتابع نجم الزمالك السابق: «كنت أرى ضرورة ضم محمد إسماعيل أو الونش إلى قائمة منتخب مصر، خاصة أن إسماعيل يمتلك المرونة التكتيكية التي تجعله قادرًا على اللعب في أكثر من مركز».

وأشار جعفر إلى أن الدوري المصري يضم العديد من العناصر المميزة القادرة على الانضمام للمنتخب، مستشهدًا بتجربة كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للفراعنة، خلال البطولة العربية، والتي شهدت اكتشاف عدد من اللاعبين.

وأوضح: «كارلوس كيروش في البطولة العربية قبل سنوات صنع منتخبًا كاملًا، وضم لاعبين مميزين مثل عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم والراحل أحمد رفعت، وهذا يؤكد أن الدوري المصري يضم عناصر تستحق الحصول على الفرصة».

واختتم أحمد جعفر تصريحاته بالكشف عن توقعه لنتيجة مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، قائلًا: «أتوقع فوز منتخب مصر على أنجولا بهدفين دون رد في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا».

محمد اسماعيل أحمد جعفر منتخب مصر حسام حسن

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