موعد مباراة المغرب والجابون اليوم والقنوات الناقلة في تصفيات أمم إفريقيا

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجابون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، في لقاء يسعى خلاله أسود الأطلس إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل.

المغرب يستضيف الجابون في تصفيات أمم إفريقيا

يلتقي منتخب المغرب مع الجابون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، حيث يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط المواجهة المرتقبة.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء مستفيدًا من إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، بحثًا عن حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، خاصة مع الرغبة في الظهور بصورة قوية منذ الجولة الافتتاحية.

ويتطلع منتخب المغرب، تحت قيادة مديره الفني محمد وهبي، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز أمام الجابون، وتوجيه رسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة الأولى.

في المقابل، يسعى منتخب الجابون إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، في مواجهة لن تكون سهلة أمام أصحاب الأرض والجمهور.

موعد مباراة المغرب والجابون اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب والجابون اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة المنتخب المغربي في افتتاح مشواره بالتصفيات بانتصار يمنحه دفعة قوية خلال الجولات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون

وتُنقل مباراة المغرب والجابون اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي، مع متابعة جماهيرية كبيرة للمباراة المرتقبة بين المنتخبين