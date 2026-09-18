سفيان أمرابط يرد على مدرب المغرب: تمثيل المنتخب لا يتعلق بعدد الدقائق

خرج الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، عن صمته للرد على تصريحات محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، بشأن موقفه من عدم الاستعداد لتمثيل «أسود الأطلس» خلال الفترة الحالية.

وأكد أمرابط أن موقفه لا يرتبط بالحصول على مكان أساسي في التشكيل أو بعدد الدقائق التي يشارك خلالها، نافيًا أن يكون عدم رضاه عن حجم مشاركته هو السبب وراء موقفه الحالي.

أمرابط يستغرب تصريحات وهبي

وقال سفيان أمرابط في تصريحات لشبكة «ESPN» إن تفسير موقفه على أنه نابع من عدم رضاه عن دقائق اللعب التي يحصل عليها لا يعكس حقيقة الأمر، معربًا عن استغرابه من التصريحات التي ربطت قراره بهذا السبب.

وكان محمد وهبي قد تحدث عن موقف اللاعب من تمثيل المنتخب المغربي، وربط عدم استعداد أمرابط للانضمام إلى المنتخب في الفترة الحالية بعدم رضاه عن حجم مشاركته والحصول على دقائق لعب كافية.

لكن لاعب أياكس نفى هذا التفسير بشكل واضح، مؤكدًا أن المشاركة أساسيًا أو عدد الدقائق التي يحصل عليها لم تكن الدافع وراء موقفه.

«لم أطالب بمكان أساسي طوال مسيرتي»

وشدد أمرابط على أن تمثيل المنتخب المغربي لا يرتبط بالنسبة إليه بمكانه في التشكيل أو بالمدة التي يقضيها داخل أرض الملعب، مؤكدًا أنه لم يجعل المشاركة أساسيًا شرطًا سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها أو مع المنتخب الوطني.

وقال اللاعب المغربي: «لم أتوقع ذلك. الأمر غريب بعض الشيء».

وأوضح أمرابط أنه طوال مسيرته الكروية لم يطالب بالحصول على مكان أساسي، مؤكدًا أن المشاركة من عدمها لا يمكن أن تكون معيارًا يحدد موقفه من تمثيل أي فريق.

قميص المغرب أكبر من عدد الدقائق

وأكد متوسط ميدان أياكس أمستردام أن ارتداء قميص المنتخب المغربي يمثل مصدر فخر كبير بالنسبة إليه، مشددًا على أن حمل ألوان بلاده يعد واحدًا من أكبر أشكال الشرف التي يمكن أن يحظى بها أي لاعب.

وأشار أمرابط إلى أن قيمة تمثيل المنتخب المغربي لا يمكن قياسها بعدد الدقائق التي يشارك خلالها اللاعب، سواء خاض المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، أو شارك لمدة 20 أو 10 دقائق، أو حتى بقي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك.

أمرابط يحسم موقفه

واختتم سفيان أمرابط تصريحاته بالتأكيد على أن موقفه الحالي منفصل تمامًا عن مسألة المشاركة أساسيًا أو الحصول على دقائق لعب، رافضًا الربط بين الأمرين.

ويأتي رد لاعب أياكس في ظل الجدل الدائر حول موقفه من المنتخب المغربي، بعدما أثارت تصريحات محمد وهبي بشأن أسباب عدم استعداده للانضمام إلى «أسود الأطلس» تساؤلات حول طبيعة الخلاف، قبل أن يؤكد أمرابط أن المشاركة وعدد الدقائق لا يمثلان سببًا لموقفه الحالي.