بالصور.. ساندي تشعل حفل جماهيري جديد وتستعد لميني ألبوم

أحيت الفنانة ساندي حفلا جماهيريا شهد إقبالا كثيفا بنادي جلوري في منطقة العاشر من رمضان وحرص الجمهور على التقاط الصور الذكارية معها بعد الحفل وخصوصا الأطفال.

قدمت ساندي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور وردد معها أغلبها.

أعمال ساندي

وعبرت ساندي عن سعادتها بالحفل وكتبت عبر صفحتها الرسمية “شكرا على امبارح فعلا وبحبكم أوي وبحب حبكم ليا ده بجد ويارب أفضل شايفاكم بتكبروا قدام عيني وأنا مبكبرش”

وتستعد ساندي خلال الشهر المقبل لإطلاق مجموعة جديدة من أحدث أغانيها والتي ستقدمها على طريقة الفيديو كليب.