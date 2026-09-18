وزير الطيران يهنئ قيادات مصر للطيران والعاملين بالإنجاز الدولي الجديد وتصدر التصنيف العالمي

هنأ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قيادات شركة مصر للطيران وجميع العاملين بها، بمناسبة حصول الناقل الوطني على جائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم – The World’s Most Improved Airline» لعام 2026، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية، إلى جانب تقدمها إلى المركز الـ46 عالميًا، لتدخل قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم.

كما حصدت مصر للطيران عددا من المراكز المتقدمة على مستوى القارة الأفريقية، من بينها المركز الأول في فئة أفضل طاقم ضيافة جوية في أفريقيا، والمركز الـ20 عالميًا في الفئة ذاتها، فضلًا عن حصولها على المركز الأول كأفضل شركة طيران في فئة الدرجة السياحية بأفريقيا، والمركز الثاني بين أفضل شركات الطيران في القارة.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن ما حققته مصر للطيران يمثل ثمرة لجهود التطوير والتحديث التي تشهدها الشركة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية وخططها لتعزيز قدرة الناقل الوطني على المنافسة في صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم الملحوظ في التصنيف الدولي يعكس ما تمتلكه الشركة من خبرات وكفاءات وطنية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفقًا للمعايير العالمية.

وأعرب وزير الطيران المدني عن تقديره لقيادات مصر للطيران وجميع العاملين بمختلف قطاعاتها وشركاتها، مؤكدًا أن هذا التقدم لم يكن وليدًا لجهد منفرد، وإنما نتاج عمل متكامل وتعاون مستمر بين مختلف عناصر منظومة العمل، وهو ما انعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين، وأسهم في تعزيز حضور الناقل الوطني على خريطة صناعة النقل الجوي العالمية.

وأشار الحفني إلى أن دخول مصر للطيران قائمة أفضل 50 شركة طيران عالميًا يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويعزز مسؤوليتها في مواصلة جهود التطوير والتحديث، والاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في توظيف التكنولوجيا، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يدعم تنافسية الناقل الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، ويحافظ على تاريخ الشركة ومكانتها، ويدعم قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتقديم تجربة سفر تواكب تطلعات المسافرين.

وأكد وزير الطيران المدني استمرار إستراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في مختلف أنشطة قطاع الطيران، بما يعزز من تنافسية منظومة النقل الجوي المصرية ويدعم مكانة مصر كمركز محوري للنقل الجوي في المنطقة والعالم.