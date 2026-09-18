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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران تريد إبرام صفقة.. ولن أضيّع وقتي إذا لم تكن الاتفاقية مناسبة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى حاليًا إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لن ينظر في أي اتفاق لا يراه مناسبًا.

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة «نيوز نيشن» الأمريكية، أن «إيران تريد الآن إبرام صفقة»، معتبرًا أنها «تخسر بكل الطرق، ماليًا وعسكريًا».

وأوضح ترامب: «إذا لم تكن الصفقة صحيحة؛ فلن أفكر فيها حتى»، في إشارة إلى موقفه من أي اتفاق محتمل مع طهران.

وحول إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران؛ قال ترامب: «سنرى ما سيحدث»، في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم خياراتها بشأن مسار الصراع مع طهران.

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