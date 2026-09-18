جنرال كندي متقاعد: ترامب يريد اتفاقا وليس دعم أوكرانيا

قال اللواء المتقاعد بالقوات الجوية الملكية الكندية سكوت كلانسي، المدير السابق للعمليات في قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد»، إن الولايات المتحدة، رغم دعمها لأوكرانيا في حربها مع روسيا، لم تكن مستعدة قط لتقديم كل ما يلزم لتحقيق النصر.

وأضاف كلانسي، في مقابلة مع وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمكنهما تعويض القوة الاقتصادية والعسكرية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة.

وقال: «الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي وكندا لا يمكنهما تعويض القوة الهائلة للاقتصاد والمعدات العسكرية التي كانت لدى الولايات المتحدة. وبمجرد أن تغيرت العلاقة مع الولايات المتحدة، ظهرت مشكلة حقيقية؛ فالولايات المتحدة ليست مستعدة للانخراط بشكل كامل، ولم تكن كذلك حقا في أي وقت».

وأضاف أن الخلاف الذي اندلع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أول لقاء لهما في المكتب البيضاوي كان مؤشرا مبكرا على أن ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق، وليس إلى دعم حليف.

وقال كلانسي: «النمط نفسه يظهر في الحرب التجارية، وتعليقات الولاية الـ51، وجرينلاند، وفنزويلا. الأمر يقوم بدرجة استثنائية على التعاملات والمصالح المتبادلة».

وأفادت وكالة «يوكرينفورم» بأن فرقًا أوكرانية وأمريكية تعمل على تنظيم لقاء بين زيلينسكي وترامب في نيويورك الأسبوع المقبل، وإعداد جدول أعماله.