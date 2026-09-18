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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد حرس الثورة: الشعب الإيراني مستعد للتضحية بحياته من أجل بلده

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمود نوفل

أكد قائد حرس الثورة الإيراني العميد حسن حسن زاده أن الشعب الإيراني بأسره مستعد للتضحية بحياته من أجل بلده ووطنه ، مشيرا إلى أن نحو 33 مليون مواطن إيراني سجلوا أسماءهم في مبادرة "روحي فداء" للدفاع عن بلدهم.

وقال قائد حرس الثورة الإيراني في تصريحات له :  نحن الآن على أعتاب واحدة من أكبر المناورات والتجمعات الشعبية المنظمة.

وأضاف:  تصور الأمريكيين والكيان الصهيوني أنهم يستطيعون هزيمة إيران في بضعة أيام . وحتى لو أصبحت الظروف أكثر صعوبة فإن شعبنا مستعد للنزول إلى الميدان والتضحية من أجل بلده.

وتابع :  ليس جديداً على الأمريكيين أن يحاولوا زعزعة الاستقرار في بلدنا وقد فعلوا ذلك مراراً ونحن الإيرانيون مهما كانت مشكلاتنا فإن إرادتنا وقدرتنا على التحمل وقوتنا تتجاوز مشكلاتنا.

وأردفت :  أثبت الشعب الإيراني على امتداد التاريخ أنه كلما تعرض لعدوان ازدادت وحدته فاليوم سيرى الأصدقاء والأعداء أن طهران ستشهد أكبر مناورة وتجمع شعبي منظم.

وأكملت :  إيران تملك اليوم خبرة وكفاءة في إحباط أهداف الأميركيين والكيان الصهيوني . نحن اليوم أكثر استعداداً مما كنا عليه قبل حرب الـ 12 يوماً وقبل حرب رمضان لأي رد فعل أو استجابة.

وزادت : نحن نتحرك في إطار استراتيجية دفاعية للدفاع عن أنفسنا وعن بلدنا وقيمنا وشعبنا . وبات الأمريكيين اليوم مطالبين بحماية أنفسهم ومعداتهم من التعرض للتدمير على أيدي مقاتلينا.

وأكملت :  قوتنا ذاتية المنشأ وبنية قواتنا المسلحة تشكلت بطريقة تجعلنا غير متوقفين عن إنتاج القوة في أي ظرف .وقد يتمكن العدو من استهداف بعض مراكزنا لكنه لا يستطيع استهداف قدرتنا الفكرية ونمونا وطاقاتنا العلمية

وأردفت :  لدينا العديد من القدرات الأخرى التي لم نستخدم سوى جزء منها وإذا اقتضى الأمر سيختبر أعداؤنا هذه القدرات . ويعلم الجميع اليوم أن مضيق هرمز تحت سيطرة شعبنا وقواتنا وأن ترامب يكذب.

وذكر أيضا : الحل الوحيد هو مغادرة الأمريكيين هذه المنطقة وأن يعودوا إلى أراضيهم . و في هذه الجغرافيا المحدودة لا يستطيع الأمريكيون الوقوف في مواجهة قوة الإيرانيين .ومضيق هرمز منطقة استراتيجية بالكامل وهو في حوزتنا وتحت سيطرتنا.

وختم : يؤدي اليمنيون اليوم دورهم بصورة جيدة ويفرضون إرادة شعبهم بصورة جيدة .و فكر معين يولد في المنطقة وإرادة الشعوب هي التي ستنتصر في المستقبل على الاستكبار العالمي.

إيران الحرس الثوري حرب الـ 12 يوماً الكيان الصهيوني اليمن

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