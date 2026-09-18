نزل تاني.. الذهب يفقد 10 جنيهات في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 18-9-2026 على مستوى الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6365 جنيها.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و7217 جنيها للبيع.

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6668 جنيها للشراء و 6615 جنيها للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5455 جنيها للشراء و5412 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيها للشراء و 50.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4353 دولارا للشراء و 4352 دولارا للبيع.