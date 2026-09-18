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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريجاس يحذر كومو قبل مواجهة فروزينوني: نحتاج إلى أداء مثالي.. ولسنا في سباق اللقب

سيسك فابريجاس
سيسك فابريجاس
إسلام مقلد

حذر سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو، لاعبيه من صعوبة المواجهة المرتقبة أمام فروزينوني، مؤكدًا أن فريقه سيكون مطالبًا بتقديم «أداء مثالي» من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل المستوى القوي الذي يقدمه منافسه خلال الفترة الأخيرة.

وشدد المدرب الإسباني في الوقت نفسه على أن كومو لا يدخل حاليًا في منافسة مباشرة على لقب الدوري الإيطالي مع روما وإنتر، رغم التطور السريع الذي شهده النادي خلال السنوات الماضية وصعوده إلى مستويات متقدمة في الكرة الإيطالية.

فابريجاس: روما وإنتر أقوى فريقين في إيطاليا

وتأتي تصريحات فابريجاس قبل المواجهة التي تجمع كومو بفروزينوني، يوم الأحد، على ملعب «بينيتو ستيربي»، في ظل حالة من الترقب لما يمكن أن يقدمه فريقه هذا الموسم.

وتحول كومو خلال فترة قصيرة إلى أحد المشاريع اللافتة في الكرة الإيطالية، بعدما انتقل من منافسات الدرجة الثانية إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال 3 أعوام فقط، وهو التطور الذي فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول سقف طموحات النادي في المرحلة المقبلة.

وعن مباراة القمة المنتظرة بين روما وإنتر، وما إذا كان يرى كومو طرفًا في سباق المنافسة على لقب الدوري، قال فابريجاس خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة: «في رأيي، هما أقوى فريقين في إيطاليا. سأشاهد المباراة لأنني أعشق كرة القدم وأثق أنها ستكون مواجهة ممتعة، وليس لأنهما منافسان مباشرون لنا على المراكز الأولى».

«أنا ضمن فئة المدربين الذين لم يحققوا أي ألقاب»

ورفض فابريجاس المقارنة بين مشروعه في كومو وما سبق أن قدمه يوهان كرويف مع برشلونة، مؤكدًا أن الحديث يجب أن ينصب على تطور النادي وليس على شخصه.

وقال المدرب الإسباني: «أنا بعيد كل البعد عن كرويف وغيره الكثيرين. لقد قال جوزيه مورينيو سابقًا إن هناك مدربين فازوا بالألقاب وآخرين حققوا صفرًا من الألقاب، وأنا ينطبق علي التوصيف الثاني».

وأضاف: «الأهم هو مشروع كومو وليس سيسك فابريجاس؛ فأنا أمنح كل ما لدي لهذا النادي، وعامل الوقت هو الأساس لأي مدرب».

وأوضح فابريجاس أن استمرار المشروع لعدة سنوات يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف، قائلًا: «لقد تطور هذا الفريق كثيرًا خلال العامين الماضيين، وإذا استمرت هذه المجموعة لعدة سنوات سنحقق شيئًا كبيرًا، أما التغيير كل ستة أشهر فيجعل الأمر معقدًا».

فابريجاس: مواجهة فروزينوني من أصعب 5 مباريات

وعن المواجهة أمام فروزينوني، الذي عاد حديثًا إلى الدوري الإيطالي وحقق انتصارين وتعادلًا في آخر 3 مباريات، حذر فابريجاس من خطورة المنافس، مؤكدًا أن اللقاء سيكون اختبارًا صعبًا للغاية.

وقال: «ستكون هذه واحدة من أصعب خمس مباريات نخوضها الفريق هذا الموسم؛ ففروزينوني يمر بفترة رائعة».

وأضاف: «عندما تشاهدهم ترى 11 صديقًا يقاتلون من أجل بعضهم، ويلعبون بشجاعة واندفاع للهجوم».

وأشاد المدير الفني لكومو بما يقدمه فريق ماسيميليانو ألفيني، مؤكدًا أن أسلوبه يمنحه القدرة على تهديد أي منافس.

وأوضح: «نحتاج إلى تقديم أداء مثالي لوقف خطورة فريق ماسيميليانو ألفيني الذي يمتلك انسيابية وروحًا إيجابية تجعله خطرًا على أي منافس».

اكتمال صفوف كومو وعودة أداي

وعلى صعيد استعدادات كومو للمباراة، يستعيد الفريق خدمات جميع لاعبيه للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تعافي جايدن أداي وعودته إلى قائمة الفريق عقب خضوعه لجراحة في وتر أكيلس.

وتمنح عودة أداي المدير الفني خيارات إضافية قبل المواجهة، في الوقت الذي يواجه فيه فابريجاس مفاضلة خاصة في مركز حراسة المرمى بين المخضرم جان بوتيز والوافد الجديد روبرت سانشيز، المعار من تشيلسي.

صراع حراسة المرمى مستمر

وتحدث فابريجاس عن المنافسة بين بوتيز وسانشيز، مؤكدًا أن انضمام الحارس الإسباني إلى كومو كان مفاجأة بالنسبة للنادي، نظرًا للخبرات التي يمتلكها بعد تجربته مع نادٍ كبير مثل تشيلسي.

وقال فابريجاس: «سانشيز جاء من نادٍ كبير واعتاد الضغوطات وحصد الألقاب، ولم نكن نتوقع انضمامه إلينا».

وأشار إلى أهمية منح الحراس فرصة للراحة مثل باقي لاعبي الفريق، موضحًا: «إراحة اللاعبين أمر مهم حتى للحراس؛ وكانت المباراة الماضية هي الأولى التي لا يبدأ فيها بوتيز أساسيًا منذ عام ونصف».

واختتم فابريجاس حديثه قائلًا: «لقد كانت تجربة واختبارًا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة لنرى ما سيحدث».

سيسك فابريجاس فابريجاس كومو فروزينوني

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