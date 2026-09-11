بعد رباعية لايبزيج.. فابريجاس: ليلة تاريخية لـ كومو والجماهير

حقق نادي كومو الإيطالي بدايةً أشبه بالحلم في دوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 4-1 على لايبزيج الألماني أمس الخميس، وأعرب المدرب سيسك فابريجاس عن سعادته بكون فريقه قد ارتقى إلى مستوى المعايير التي تتطلبها هذه البطولة المرموقة لأندية النخبة في أوروبا.

يُذكر أن لاعب خط الوسط السابق لأندية أرسنال وبرشلونة وتشيلسي كان قد أنهى مسيرته كلاعب في صفوف كومو عام 2023، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني للفريق ويتولى منصب المدير الفني.

تعليق فابريجاس

قال فابريجاس للصحفيين: "لقد كانت أمسية تاريخية للنادي وللجماهير، التي ستظل تتحدث عنها حتى بعد مرور عشر سنوات".

وأضاف: "تلك هي روعة كرة القدم؛ آمل أن تكون الجماهير قد استمتعت بالأمر بقدر ما استمتعنا نحن به".

يُذكر أن فريق "كومو" حصد سبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسيستضيف فريق "بارما" يوم الاثنين.