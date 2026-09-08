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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومو يجدد عقد روبرتا بيتشي حتى 2028 بعد إصابتها بسرطان الثدي

روبرتا بيتشي
روبرتا بيتشي
إسلام مقلد

في لفتة إنسانية، لاقت إشادة واسعة في إيطاليا، أعلن نادي كومو تجديد عقد لاعبته الإيطالية روبرتا بيتشي، البالغة من العمر 34 عامًا، حتى نهاية موسم 2027-2028، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

ولم يكن المرض نهاية مشوار بيتشي مع كرة القدم، بل تحول إلى بداية جديدة لرسالة دعم قوية من ناديها، الذي قرر الوقوف إلى جانب لاعبته في أصعب فترات مسيرتها، مؤكدًا استمرار ارتباطها بالفريق خلال فترة العلاج والتعافي.

كومو يمدد عقد بيتشي رغم رحلة العلاج

أعلن نادي كومو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي للسيدات، أمس الاثنين، تمديد عقد روبرتا بيتشي حتى عام 2028، في خطوة حملت أبعادًا إنسانية تجاوزت حدود كرة القدم.

وأكد النادي أن اللاعبة ستحصل على كامل الدعم من الفريق الطبي، الذي سيتعاون بصورة مباشرة مع الأطباء والمتخصصين المشرفين على برنامج علاجها خلال الأشهر المقبلة.

وقال نادي كومو في بيانه: «جميع أعضاء نادي كومو 1907 يقفون إلى جانب روبرتا وسيقدمون لها ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجونه خلال الأشهر المقبلة».

وأضاف النادي: «في هذا الوقت، نرجو احترام خصوصية روبرتا بينما تركز على علاجها وتعافيها».

بيتشي: حان وقت خوض مباراتي الأهم

من جانبها، وجهت روبرتا بيتشي رسالة مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن امتنانها لنادي كومو، مؤكدة أن الدعم الذي حصلت عليه في هذه اللحظة يمثل لها الكثير.

وقالت اللاعبة: «لا شيء مضمون، وأنا محظوظة. حان وقت خوض مباراتي، لكنني سأعود أكثر عزيمة».

وتعكس كلمات بيتشي روحًا قوية في مواجهة المرض، بعدما أكدت أن المعركة المقبلة بالنسبة لها ستكون خارج أرض الملعب، في رحلة العلاج التي تخوضها بإصرار وأمل في العودة مجددًا إلى الملاعب.

موقف إنساني من نادي كومو

وحظيت خطوة نادي كومو بإشادة واسعة داخل إيطاليا، بعدما اختار النادي تجديد عقد لاعبته في الوقت الذي تستعد فيه لخوض رحلة علاج طويلة، مؤكدًا أن علاقته بها لا ترتبط فقط بما تقدمه داخل الملعب.

وأصبح موقف كومو نموذجًا للدعم الذي يمكن أن تقدمه الأندية للاعبيها في الظروف الصعبة، بعدما وضع النادي الجانب الإنساني في مقدمة اهتماماته، ومنح بيتشي رسالة واضحة بأنها ليست وحدها في معركتها.

وبينما تبدأ روبرتا بيتشي رحلة جديدة عنوانها العلاج والتعافي، منحها نادي كومو عقدًا يمتد حتى 2028، ليؤكد أن بعض الانتصارات لا تُحسم داخل المستطيل الأخضر، وأن الوفاء والدعم قد يكونان أحيانًا أهم من أي بطولة أو هدف.

إيطاليا نادي كومو كومو روبرتا بيتشي سرطان الثدي

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