سر انتصار كومو على نابولي.. فابريجاس يكشف التفاصيل

أشاد سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو، بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال الفوز على نابولي، مؤكدًا أن المواجهات السابقة أمام ميلان تحت قيادة ماسيميليانو أليجري ساعدته على تطوير أفكاره والتعامل بشكل أفضل مع المباريات الكبرى.

وحقق كومو انتصارًا مهمًا على نابولي بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بعدما سجل مارتن باتورينا وأناستاسيوس دوفيكاس هدفي الفريق.

فابريجاس: تعلمت كثيرًا من مواجهات أليجري.. وميلّا لا يحصل على حقه في إسبانيا

وعقب المباراة، أكد فابريجاس أن تجاربه السابقة أمام أليجري كان لها دور في تطوير طريقة تعامله مع المباريات، وقال: «تعلمت الكثير من آخر مباراة لنا أمام ميلان، واليوم تمكنا من قراءة اللقاء بشكل جيد».

وأضاف: «قدمنا شوطًا أول رائعًا، وفي الشوط الثاني أدركنا أننا نواجه لاعبين كبارًا، لكننا تمكنا من الصمود حتى النهاية».

وتطرق مدرب كومو إلى لاعب الوسط الإسباني لويس ميلّا، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في بلاده، رغم تطور مستواه بشكل مستمر.

وقال فابريجاس: «ميلّا لا يحظى بالتقدير الكافي في إسبانيا، لكن هذا أمر طبيعي، فهناك الكثير من اللاعبين الرائعين، وأحيانًا ننسى أسماء أخرى ليست بيدري أو رودري».

وتابع: «أتابعه منذ فترة طويلة، ورأيت كيف تطورت مسيرته، والآن أعتقد أن الوقت حان ليخوض تجربة اللعب في دوري أبطال أوروبا».

وفي سياق آخر، كشف فابريجاس عن رغبة كومو في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى مهاجم جديد في ظل ازدحام جدول المباريات.

وأوضح: «بالطبع أتوقع التعاقد مع مهاجم، دوفيكاس لا يستطيع خوض الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا بمفرده».

وأشار مدرب كومو إلى أن الفريق عانى من غياب المهاجمين في الموسم الماضي، وهو ما دفعه للتأكيد على ضرورة امتلاك خيارات إضافية قبل خوض موسم مزدحم بالمباريات.