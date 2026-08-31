طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

تعد عجينة البيتزا الإيطالية سر الحصول على قوام هش من الداخل ومقرمش من الأطراف، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

عجينة البيتزا

مكونات الوصفة.

- 2 1/4 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة النشطة (كيس واحد)

- 1 1/2 كوب ماء دافئ

- 3 1/2 كوب دقيق قمح

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة سكر





وضع التحضير..

- في وعاء صغير، ذوبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ.

- اتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح رغويًا.

- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح. اصنعي حفرة في وسط العجينة واسكبي فيها خليط الخميرة وزيت الزيتون.

- نخلط الكل حتى الحصول على عجينة.

- إذا كانت العجينة لزجة جدًا، أضيفي القليل من الدقيق، ملعقة كبيرة في كل مرة، حتى تخرج من جوانب الوعاء.

- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واعجنيها لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

- نشكل العجينة على شكل كرة ونضعها في وعاء مدهون بقليل من الزيت.

- غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها في مكان دافئ لمدة 1-2 ساعة، أو حتى يتضاعف حجمها.

- بعد أن تختمر العجينة، اضغطي عليها برفق لإزالة أي هواء.

- قسمي العجينة إلى قسمين إذا كنتِ ترغبين في تحضير بيتزا متوسطة الحجم.

- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلي على السمك المطلوب.

- ننقلها إلى صينية خبز مرشوشة بقليل من الدقيق أو حجر البيتزا.

- أضف المكونات المفضلة لديك واخبزها في فرن محمى على حرارة 475 درجة فهرنهايت (245 درجة مئوية) لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى تصبح القشرة بنية ذهبية اللون وتنضج المكونات