طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

تعد عجينة البيتزا الإيطالية سر الحصول على قوام هش من الداخل ومقرمش من الأطراف، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.
عجينة البيتزا
مكونات الوصفة.
- 2 1/4 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة النشطة (كيس واحد)
- 1 1/2 كوب ماء دافئ
- 3 1/2 كوب دقيق قمح
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة سكر
وضع التحضير..
- في وعاء صغير، ذوبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ.
- اتركيه لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح رغويًا.
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح. اصنعي حفرة في وسط العجينة واسكبي فيها خليط الخميرة وزيت الزيتون.
- نخلط الكل حتى الحصول على عجينة.
- إذا كانت العجينة لزجة جدًا، أضيفي القليل من الدقيق، ملعقة كبيرة في كل مرة، حتى تخرج من جوانب الوعاء.
- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واعجنيها لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.
- نشكل العجينة على شكل كرة ونضعها في وعاء مدهون بقليل من الزيت.
- غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها في مكان دافئ لمدة 1-2 ساعة، أو حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن تختمر العجينة، اضغطي عليها برفق لإزالة أي هواء.
- قسمي العجينة إلى قسمين إذا كنتِ ترغبين في تحضير بيتزا متوسطة الحجم.
- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلي على السمك المطلوب.
- ننقلها إلى صينية خبز مرشوشة بقليل من الدقيق أو حجر البيتزا.
- أضف المكونات المفضلة لديك واخبزها في فرن محمى على حرارة 475 درجة فهرنهايت (245 درجة مئوية) لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى تصبح القشرة بنية ذهبية اللون وتنضج المكونات