الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الهلال الأحمر الفلسطيني" بإصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة.

وأكد محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، إن كافة المؤشرات تؤكد وجود حالة من العجز الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الممارسات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، أن الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم شهدت كمًا كبيرًا جدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير المسبوقة والدموية، والتي تُمارس بشكل شبه يومي بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأزمة في قطاع غزة لم تعد مرتبطة فقط بدخول المستلزمات الطبية، بل أصبحت عملية تأمين هذه المستلزمات تمثل أزمة كبيرة جدًا، في ظل عدم استطاعة المجتمع الدولي فرض أي ضوابط أو قواعد إنسانية أو قانونية أو أخلاقية تحكم التصعيد الإسرائيلي داخل القطاع.