عمرو أديب يرفض عودة المحرضين لمصر: مش لازم تقتل بإيدك

رفض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، الدعوات المطالبة بعودة بعض الأشخاص المحرضين ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الدعوات يجب ألا يتجاهل ما شهدته البلاد من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية.

وقال عمرو أديب: «آفة حارتنا النسيان»، مستعرضًا أرقامًا عن العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، مضيفًا: «232 عملية إرهابية في آخر 6 أشهر من عام 2013، و182 عملية إرهابية في 2014».

وتساءل أديب عن جدوى الحديث عن عودة بعض الأشخاص إلى مصر رغم مواقفهم السابقة، قائلًا: «وتلاقي اليومين دول كلام عن فلان ومصر وحشاه وعايز يرجع، وإنت مش عايز؟.. طب ما تخلي أبناء مصر ترجع تاني.. ارفض عودة الناس دي، طب لما أنت بتحب مصر وبقالك 15 سنة بره، بتعمل إيه؟، إعارة ولا بتدرِّس فرنساوي؟».

وشدد عمرو أديب، على أن المسؤولية لا تقتصر فقط على من شارك بشكل مباشر في أعمال العنف، معتبرًا أن التحريض والتأثير في أفكار الآخرين يمكن أن تكون لهما تبعات خطيرة، قائلا: «مش لازم تقتل بإيدك، وأنت اللي بوّظت دماغ الناس».