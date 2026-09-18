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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القصة الكاملة لخناقة الأهلي والزمالك فى دورى السيدات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عمرو مصطفى

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الكرة النسائية أزمة عقب نهايتها، بعد وقوع مشادة بين أحد مسؤولي الزمالك ومصور تابع للنادي الأهلي.

سيدات الأهلي يفُزن على الزمالك بسداسية في الدوري

 

وقال شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية إن أحد الإداريين بنادي الزمالك تلفظ بألفاظ نابية عقب نهاية المباراة، مشيرًا إلى أنه حاول الاشتباك مع عدد من مسؤولي الأهلي.

وأوضح شادي محمد أن الموقف تطور إلى مشادة عقب صفارة النهاية، قبل أن يتدخل لاحتواء الأزمة، إلى جانب حازم إمام، من أجل إنهاء الخلاف ومنع تصاعده.

وبحسب رواية الأهلي، فإن الأزمة بدأت على خلفية مشادة بين إدارة الزمالك وأحد المصورين التابعين للنادي الأهلي، قبل أن تتدخل الأطراف الموجودة في الملعب لاحتواء الموقف.

وانتهت الأزمة دون تصعيد أكبر، بعدما نجح شادي محمد وحازم إمام في تهدئة الأوضاع وإنهاء المشادة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تحدد التقارير الرسمية أو قرارات الجهات المنظمة تفاصيل الواقعة وما إذا كانت ستترتب عليها أي إجراءات أو عقوبات بحق أي من الأطراف.

سيدات الأهلي يفُزن على الزمالك بسداسية في الدوري

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليواصل الفريق الأحمر انطلاقته القوية في المسابقة.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدار شوطي المباراة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحسم القمة أمام الزمالك بسداسية نظيفة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز كاسح على فريق SAK بنتيجة 19-0.

الأهلي الزمالك الكرة النسائية شادي محمد

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