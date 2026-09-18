سيدات الأهلي يفُزن على الزمالك بسداسية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليواصل الفريق الأحمر انطلاقته القوية في المسابقة.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدار شوطي المباراة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحسم القمة أمام الزمالك بسداسية نظيفة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز كاسح على فريق SAK بنتيجة 19-0.

لم تنتظر لاعبات الأهلي سوى دقيقة واحدة من بداية المباراة لافتتاح التسجيل، بعدما استغلت آوا كاسيت ارتباك دفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء، ونجحت في وضع الكرة داخل الشباك، لتمنح فريقها التقدم مبكرًا.

واصل الأهلي ضغطه وسيطرته على الكرة عقب الهدف، وسط محاولات من لاعبات الزمالك للعودة إلى المباراة، إلا أن الخطورة الحقيقية ظلت من جانب الفريق الأحمر، حتى نجحت نادين غازي في إضافة الهدف الثاني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

جاء الهدف بعد مجهود فردي مميز من نورا خالد، التي تحركت بصورة رائعة بين الخطوط قبل أن ترسل تمريرة بينية متقنة إلى نادين غازي داخل منطقة الجزاء، لتسدد الأخيرة بقوة على يسار حارسة الزمالك، معلنة عن الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل.

الشوط الثاني

فى الشوط الثاني واصلت لاعبات الأهلي الضغط الهجومي، ولم يمنحن الزمالك فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل أن تعود نادين غازي للتسجيل في الدقيقة 48، بعدما تابعت كرة داخل منطقة الجزاء وحولتها إلى الشباك، لتضيف الهدف الثالث للأهلي والثاني لها في المباراة.

وعادت نادين غازي لتؤكد تألقها اللافت، بعدما سجلت هدفها الثالث «هاتريك» والرابع للأهلي في الدقيقة 54، عقب هجمة منظمة قادتها حبيبة عصام، التي أرسلت كرة متقنة داخل منطقة الجزاء، لتضعها نادين في الشباك وتكمل خماسية الفريق من الناحية التهديفية.

واستمر تفوق الأهلي حتى الدقائق الأخيرة، وأضافت نور يوسف الهدف الخامس في الدقيقة 76، ونجحت آوا كاسيت في إحراز الهدف السادس من ضربة جزاء في الدقية 88، لتنتهي المباراة بسداسية نظيفة.

يقود فريق سيدات الأهلي أحمد رمضان مديرًا فنيًّا، ويعاونه سارة عبد الله مدربًا عامًّا، ومصطفى رفعت مدربًا لحراس المرمى، وحسن أحمد محللًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًّا، وأروى سامح إداري شؤون اللاعبين، وتامر عماد مخططًا للأحمال، فيما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبًا للفريق، وآلاء عماد وحبيبة محمد إخصائيتي العلاج الطبيعي.