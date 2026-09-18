الجنيه الرقمي المصري.. كيف يختلف عن المحافظ الإلكترونية وإنستا باي؟

يستهدف البنك المركزي المصري رقمنة كافة المعاملات المالية لكافة المواطنين والمؤسسات؛ من خلال التشجيع المستمر لاستخدام الخدمات الرقمية المؤمنة من خلال توسيع تحويل الأموال وكافة التعاملات داخل القنوات الشرعية والرسمية.

الجنيه الرقمي

على مدار الـ3 سنوات السابقة أجرى البنك المركزي المصري سلسلة من المباحثات والاجراءات لإطلاق مشروع جديد بما يسمى " الجنيه الرقمي CBDC"؛ والذي يستهدف التحويلات الإلكترونية بالعملة المصرية رقميًا وإجازته في معاملات البنوك المركزية الأخرى ضمن الاجراءات الخاصة بتقويد وحظر العملات المشفرة.

ويستمر عمل البنك المركزي في الوقت الحالي على مشروع الجنيه الرقمي، ضمن الاجراءات الخاصة بتعزيز الشمول المالي دون إلغاء التعامل النقدي التقليدي بالجنيه الورقي.

مع مساعي البنك المركزي لتقليل تعاملات الكاش وطباعة النقود؛ ترتفع المطلبات بالإسراع بإقرار الجنيه الرقمي وهو ما يتوافق مع اجراءات وتوسعات الجهاز المصرفي لتشجيع عملاء البنوك لاستخدامات المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني من بينها " إنستاباي".

ويبقي السؤال ما الفارق بين الجنيه الرقمي وإنستاباي؟

يتوافق مشروع الجنيه الرقمي و اعتماد البنك المركزي المصري على تحويلات المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي؛ وهو مملوك لـ المركزي المصري؛ ومعتمد مع بكافة البنوك المصرية.

يساعد تطبيق إنستاباي وهو يتوافق مع الجنيه الرقمي؛ في تسهيل الوقت والجهد ووصول الأموال والمدفوعات بشكل لحظي وتقليل وصول الأموال للقنوات غير الشرعية؛ وهو ضمن الاجراءات الخاصة لدعم الاقتصاد القومي ووصول الخدمات للفئات المشمولة بالرعاية.