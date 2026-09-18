رئيس ريال مدريد: بادرة دعم سبتة لم تأت في ضوء الأحداث الأخيرة

حضر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، فعالية في مقر بلدية سبتة؛ تضامنا مع الجيب التابع رسميا لدولة إسبانيا، مشيرا إلى أن بادرة الدعم لا علاقة لها بأحدث التطورات.

وقبل مباراة ريال مدريد في الدوري أمام إلتشي يوم الثلاثاء، حجب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وإبراهيما كوناتي عبارة (كلنا كاباياس) التي ظهرت على قمصان اللاعبين، ويطلق لقب (كاباياس) على سكان سبتة، وقد صُممت القمصان للتعبير عن الدعم لهم.

تعليق مبابي

وقال مبابي يوم الأربعاء الماضي إنه لا يريد إعطاء الأولوية لمعاناة مجموعة على حساب أخرى.

وقال ريال مدريد إنه يحترم حرية لاعبيه في اتخاذ قراراتهم، لكنه أشار إلى أنهم أبدوا دعمهم لسبتة قبل أسبوع خلال مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ورافق بيريز الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد خوسيه مارتينيز بيري، وهو من مواليد سبتة، واستقبلهما رئيس المنطقة خوان خيسوس فيفاس.

وقال بيريز في قاعة البلدية: "أود أن أؤكد، لتفادي أي شكوك، أن الإعداد لفعالية اليوم بدأ قبل عدة أسابيع بالتنسيق مع رئيس سبتة، ولم تكن نتيجة لأحدث التطورات".

واختتم: "كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن كل دعمنا ومحبتنا وتضامننا مع جميع سكان سبتة في هذه الأوقات العصيبة للغاية، ونأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في سبتة في أقرب وقت ممكن".

وعبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى سبتة، أغلبهم من الشباب، في محاولة للهجرة غير الشرعية، تلبية لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد تضامن ريال مدريد إحدى المبادرات العديدة التي شهدتها إسبانيا منذ عمليات العبور الجماعية تلك.