مبابي يحلم بالكرة الذهبية: أريد إعادتها إلى جماهير ريال مدريد

تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن حظوظه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن مستواه داخل الملعب هو العامل الأهم في تحديد فرصه للفوز بالجائزة المرموقة.

وقال مبابي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية: «أرى أن هذا العام مناسب جدًا لأفوز بها، وقدماي هما خير مدافع عن حظوظي».

وأضاف نجم ريال مدريد: «مهما تحدثت، يظل الأهم بالنسبة لي هو عودة الكرة الذهبية إلى ريال مدريد».

وتابع مبابي حديثه مؤكدًا أهمية الجائزة بالنسبة لجماهير النادي الملكي: «يجب أن تعود إلى ملعب سانتياجو برنابيو وإلى جماهير النادي، لتعيد البهجة والسعادة إلى كل هؤلاء الناس».

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: «إنهم يستحقونها أكثر من أي شخص آخر».

وتأتي تصريحات كيليان مبابي في ظل تطلعه لحصد الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، بعد المستويات التي قدمها مع ريال مدريد، حيث يأمل النجم الفرنسي في أن يتوج جهوده الفردية والجماعية بالحصول على الجائزة التي تعد الأبرز على مستوى اللاعبين.