عمر مرموش يحتل المركز الرابع في قائمة مميزة مع توتنهام

رغم عدم نجاح عمر مرموش في تسجيل أو صناعة أي هدف منذ انتقاله إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فإن اللاعب المصري يقدم مستويات جيدة مع فريقه الجديد، وفقًا لإحصائية مميزة.

وانضم مرموش إلى صفوف توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وخاض اللاعب المصري 4 مباريات مع توتنهام منذ انتقاله، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مشاركته في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورغم غيابه عن المساهمة التهديفية حتى الآن، أنصفته شبكة «Squawka» العالمية من خلال إحصائية تتعلق بأكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات لكل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وشهدت القائمة سيطرة واضحة من لاعبي توتنهام، حيث جاء محمد قدوس في صدارة اللاعبين، يليه سافيو في المركز الثاني، ثم ماتياس تل ثالثًا، بينما احتل عمر مرموش المركز الرابع.

وتعكس الإحصائية قدرة مرموش على التفوق في المواجهات الفردية وصناعة الخطورة، رغم عدم ترجمته تلك المستويات إلى أهداف أو تمريرات حاسمة حتى الآن.

ويأمل توتنهام في تحويل الأداء الفردي الجيد للاعبيه إلى نتائج إيجابية، خاصة في ظل استمرار غياب الفريق عن تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.