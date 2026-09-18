متظاهرون يطلقون كلابًا ضالة داخل مكتب مسؤول هندي احتجاجًا على انتشارها

شهدت ولاية ماهاراشترا الهندية واقعة غير مألوفة، بعدما أقدم عدد من المتظاهرين على إطلاق كلاب ضالة داخل مكتب مسؤول حكومي، احتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس السلطات عن التعامل مع أزمة انتشار الكلاب الضالة.

فيديو متداول

وبحسب ما ظهر في مقطع متداول، أدخل المحتجون عددًا من الكلاب إلى مكتب المسؤول في منطقة ناشيك، في محاولة للفت الأنظار إلى تزايد أعداد الكلاب الضالة وما يرتبط بها من مشكلات للسكان.

وأكد المحتجون، أن تحركهم جاء اعتراضًا على استمرار الأزمة وتزايد حوادث العقر في المنطقة، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات للتعامل مع انتشار الكلاب الضالة وحماية السكان.