مسن وأكياس بلاستيك.. جهود أمنية لكشف لغز واقعة غامضة داخل مقابر شطورة | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بقيادة الرائد أحمد البريري، من ضبط مسن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده داخل مقابر قرية شطورة، بدائرة المركز، وبحوزته عدد من الشنط البلاستيكية.

تفاصيل واقعة مقابر شطورة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا، ظهر خلاله رجل مسن داخل المقابر، وهو يحمل عددا من الشنط البلاستيكية، وسط مزاعم بشأن قيامه بنبش القبور.

البريري يضبط الشخص الظاهر بالفيديو

وتحركت وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بقيادة الرائد أحمد البريري، لفحص المقطع المتداول وتحديد هوية الشخص الظاهر به، حيث أسفرت جهود البحث والتحري عن تحديده وضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لكشف ملابساتها كاملة، والوقوف على حقيقة ما ورد بالمقطع المتداول، وما إذا كان المتهم قد ارتكب واقعة نبش القبور من عدمه.