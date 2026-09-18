عضو شورى اليمن: الحوثيون ينقضون أي تعهد ويصرون على استهداف السعودية

قال لطفي النعمان عضو مجلس الشورى اليمني، إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع ممثلي جماعة الحوثيين بشأن التطورات الجارية في المنطقة، رغم تصنيف هذه الجماعة بأنها إرهابية في الولايات المتحدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قنوات التواصل الخلفية تظل مفتوحة في العمل الدبلوماسي بهدف التطمين والتهدئة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع ممثلي الحوثيين رغم تصنيف الجماعة من جانب واشنطن كمنظمة إرهابية.

وأوضح أن إعادة تجربة قنوات التواصل مع الحوثيين لا تثمر نتائج إيجابية، متهمًا الجماعة بنقض تعهداتها في مجالات مختلفة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وأشار إلى أن هذا الأمر، وفق رؤيته، يثير تساؤلات بشأن جدوى الاتصالات الجارية، في ظل استمرار الجماعة في مخالفة تعهداتها السابقة.

ولفت إلى التناقض بين الشعارات التي ترفعها جماعة الحوثيين، ومنها «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل»، وبين مواقفها الحالية، مواصلا، أن الجماعة لا تستهدف أمريكا أو إسرائيل في الوقت الراهن وفق ما ذكر. وأكد أن الحوثيين يستهدفون المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الجماعة تبلغ الولايات المتحدة بأنها لن تستهدف أطرافًا أخرى سوى السعودية، وفق ما أورده في حديثه.