وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة في استهلاك البوتاجاز بمصر رغم زيادة السكان

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، عن تأثير التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على معدلات استهلاك البوتاجاز في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأسر التي وصل إليها الغاز الطبيعي إلى نحو 16 أو 16.5 مليون أسرة.

وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن معدلات استهلاك البوتاجاز ظلت مستقرة عند نحو 4.3 مليون طن سنويًا على مدار ما يقرب من 15 عامًا، رغم الزيادة المستمرة في أعداد السكان والأسر.

ثبات استهلاك البوتاجاز رغم الزيادة السكانية

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن ثبات معدلات استهلاك البوتاجاز خلال هذه الفترة، بالتزامن مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني، يعكس الدور الذي لعبه الغاز الطبيعي في تلبية جانب من الطلب المتزايد على الطاقة داخل المنازل، باعتباره بديلًا للبوتاجاز.

وأكد أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي ساهم في استيعاب جزء من الزيادة الطبيعية في احتياجات الطاقة الناتجة عن زيادة أعداد السكان والأسر.

16.5 مليون أسرة تستفيد من الغاز الطبيعي

وأضاف أسامة كمال أن وصول شبكات الغاز الطبيعي إلى نحو 16 أو 16.5 مليون أسرة أسهم في توفير مصدر بديل للطاقة داخل المنازل، وساعد على تقليل الضغط على منظومة توفير البوتاجاز.

ولفت إلى أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي يمثل أحد العوامل المؤثرة في شكل الطلب على البوتاجاز، خاصة مع استمرار النمو السكاني والتوسع العمراني.

التوسع في شبكات الغاز ومواجهة زيادة الاستهلاك

وأكد كمال أن مواصلة مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المزيد من المنازل تمثل عاملًا مهمًا في تنويع مصادر الطاقة المتاحة للأسر المصرية، وتعزيز القدرة على استيعاب الزيادة في معدلات احتياجات الطاقة الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني.

ويعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة المستخدمة في المنازل إلى جانب البوتاجاز، ويسهم التوسع في توصيله إلى المناطق السكنية في توفير بديل للطاقة للأسر، وهو ما ينعكس على طبيعة الطلب على البوتاجاز ومعدلات استهلاكه.