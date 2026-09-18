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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي الدقي: لم يتم إلغاء ماكينات استبدال البلاستيك ونقلناها لموقع آمن بالميدان

ماكينة تدوير البلاستيك
ماكينة تدوير البلاستيك
أحمد زهران

نفى المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع أو إلغاء ماكينات استبدال الزجاجات البلاستيكية والعبوات الغازية من الحي.

وأوضح رئيس حي الدقي، أن الماكينات لم ترفع كما انتشر مؤخرا، بل تم فقط تغيير موقعها السابق بإحدى محطات الوقود، ونقلها إلى موقع جديد وآمن داخل ميدان الدقي، لحمايتها من التعرض المباشر لأشعة الشمس وضمان استمرار عملها بكفاءة لخدمة المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار حماية الممتلكات والمعدات الذكية التي تشجع المواطنين على التدوير والحفاظ على البيئة الحضارية للحي.

وتتيح هذه المنظومة للمواطنين التخلص من الزجاجات الفارغة بشكل حضاري ومجزي، حيث تترجم كل زجاجة يلقيها المستخدم إلى نقاط يتم تحويلها لرصيد مالي أو كروت شحن أو خصومات على المشتريات.

ماكينة تدوير البلاستيك حي الدقي محافظة الجيزة

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