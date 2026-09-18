نائب رئيس "بوينج العالمية" لـ صدى البلد: استثمارات بـ3 ملايين دولار في مصر.. والشرق الأوسط يستحوذ على 1000 طائرة من مبيعاتنا

أكد فهد المهيري، نائب رئيس شركة بوينج العالمية لشؤون منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي تمثلها منطقة الخليج والشرق الأوسط بالنسبة لعمليات الشركة في قطاع الطيران التجاري.

1000 طائرة للشرق الأوسط من الطلبات المؤجلة

مشيراً إلى أن المنطقة تستحوذ على نحو 1000 طائرة من إجمالي حجم الطلبات المؤجلة للشركة البالغ 6200 طائرة حول العالم.

أوضح “المهيري”، خلال لقاء خاص مع “صدى البلد" على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، أن معظم هذه الطلبات المؤجلة التى تعمل عليها “بوينج” حاليًا من أجل تسريع عمليات التسليم على مستوى المنطقة هي تعاقدات لدى شركات طيران كبرى أبرزها "طيران الإمارات"، "فلاي دبي"، و"الخطوط الجوية القطرية".

فهد المهيري مع محررة صدى البلد

دعم متكامل للمطارات والتصنيع المحلي

وأوضح “نائب رئيس شركة بوينج العالمية”، أن هذا الحجم من الطلبات يعكس قوة ومكانة الشرق الأوسط في حركة الطيران العالمي، وهو ما يدفعهما إلى تقديم دعم متكامل لا يقتصر على توريد الطائرات فحسب، بل يمتد لتطوير المطارات، وتعزيز عمليات التشغيل والتصنيع المحلي، فضلاً عن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية عبر برامج قطاع المشاركة العالمية ببوينج (BGE) بالتعاون مع "طيران الإمارات" ومؤسسة "إنجاز" والعديد من الجامعات بالمنطقة.

بوينج .. 3 ملايين دولار لتأهيل 10 آلاف طالب بمصر

وحول السوق المصري، كشف “نائب رئيس شركة بوينج العالمية” عن أن الشركة ضخت استثمارات تجاوزت 3 ملايين دولار خلال العشر سنوات الماضية في مصر، أثمرت عن تدريب وتأهيل ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة عبر برامج تعليمية وتطويرية متعددة.

طائرات بوينج

وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو تغيير المفاهيم السائدة لدى الأجيال الشابة حول صناعة الطيران، وإبراز أن القطاع لا يقتصر فقط على وظائف الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، بل يشمل منظومة متكاملة تضم المراقبة الجوية، عمليات الخدمة الأرضية بالمطارات، الصيانة، والإدارة اللوجستية.

وأشار إلى أن المهارات والتدريبات التي يحصل عليها الطلاب في مصر والأردن والإمارات تتميز بمعايير دولية تمكنهم من المنافسة والعمل في كبرى المطارات العالمية عبر أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، مما يفتح آفاقاً وظيفية واسعة للشباب بالمنطقة.