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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تضمن إقامة مركز تميز إقليمي.. مباحثات رفيعة المستوى بين الطيران المصري ووفد أمريكي

رئيس سلطة الطيران المصري
رئيس سلطة الطيران المصري
نورهان خفاجي

عقدت سلطة الطيران المدني المصري مباحثات ثنائية رفيعة المستوى مع وفد رسمي أمريكي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والسلامة الجوية، وذلك في إطار توجيهات معالي وزير الطيران المدني برفع كفاءة المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية وتوسيع آفاق الشراكات الدولية.

مباحثات مصرية أمريكية في مجالات الأمن الجوي

وضم الوفد الأمريكي ممثلين عن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، ووزارة العدل الأمريكية، إلى جانب إدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP).

واستعرض اللقاء آليات تعزيز التعاون في مجال تدريب أمن الطيران والاستثمار في العنصر البشري، إلى جانب متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة باعتماد مركز تميز إقليمي في مصر، ليكون مركزاً معتمداً من قِبل إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

اعتماد مركز تميز إقليمي وتقنيات فحص حديثة

كما تطرقت المباحثات إلى دعم المركز الإقليمي بأحدث التقنيات وأجهزة الفحص والكشف المتقدمة، بما يسهم في رفع جاهزية المفتشين وتأهيل الكوادر الأمنية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية المعمول بها في قطاع الطيران المدني.

تأتي هذه المباحثات لتؤكد مكانة مصر المحورية في مجال أمن الطيران بالمنطقة، وسعي سلطة الطيران المدني المستمر لتطوير المنظومة الأمنية بالمطارات ودعمها بحدث الأنظمة الذكية بالتعاون مع كبرى الجهات الدولية.

وزارة الطيران سلطة الطيران وفد أمني أمريكي إدارة أمن النقل الأمريكية TSA وزارة العدل الأمريكية الطيران المدني

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