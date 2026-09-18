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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط صانعة محتوى شهيرة بالدقي لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

صانعة المحتوى
صانعة المحتوى
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى، بعد رصد قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القبض على صانعة المحتوى

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المذكورة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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