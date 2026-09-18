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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير محاضر كيدية.. الأمن يكشف تفاصيل الخلافات بين سائق وطليقته في الغربية

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام طليقته ووالدها، وهو فرد شرطة، بتحرير محاضر وصفها بالكيدية ضده، على خلفية خلافات أسرية بينهم بمحافظة الغربية.

الأمن يكشف التفاصيل 

وبالفحص، تبين وجود خلافات زوجية بين صاحب المنشور، وهو سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وطليقته ربة منزل، ووالدها فرد شرطة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك منذ عام 2024.

وتبين أن هذه الخلافات شهدت تحرير عدة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الداخلية تكشف التفاصيل خلافات أسرية طليقته ووالدها تحرير محاضر

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