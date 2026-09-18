قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العريش طابا .. وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد قطار التنمية في سيناء
جوري بكر بالحجاب الأبيض من المدينة المنورة.. شاهد
الأزهر للفتوى: لا حرج في أداء ركعتين سنة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة
أمطار غزيرة تضرب دمياط.. تغيرات جوية وانخفاض درجات الحرارة
توتر بين الجيش اللبناني والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
حالة مختلفة.. سر تميز حمزة عبد الكريم عن زملائه في برشلونة
يواجه عقوبة أشد.. متى يصبح المتهم «عائدًا» في القانون
بالإجماع.. المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد القرار المصري
أحمد الشامي يحذر من انتحال شخصيته على أحد تطبيقات المواعدة
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الجديد بالقاهرة
أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب .. ميسي يتصدر وحسام عاشور ضمن القائمة
نبيلة عبيد: أسماء هامة تشارك في بطولة" يا ابنتي لا تحيرني معك"| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

باعها لسيئ النية.. تفاصيل القبض على المتهم بسرقة وحدات الصوت من داخل مسجد بمطروح

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمطروح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس القبض على المتهم 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمطروح.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم بأعمال المسجد (مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وبسؤاله أفاد بسرقة (2 وحدة صوت ) من داخل المسجد .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية– مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية (مالك محل - مقيم بذات العنوان ) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سرقة مسجد القبض على المتهم المتهم بسرقة مسجد القبض على المتهم بسرقة مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

بيزيرا

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

ترشيحاتنا

جي إم سي كانيون 2026

تحطم سيارة جي إم سي كانيون في اختبارات السلامة.. شاهد

اخبار السيارات

أخبار السيارات| تويوتا لاندكروزر 2027 بمحرك هايبرد.. وأسباب تؤدي إلى تلف محرك السيارة بالكامل

سيارات كهربائية 2027 في مصر

سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد