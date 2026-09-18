باعها لسيئ النية.. تفاصيل القبض على المتهم بسرقة وحدات الصوت من داخل مسجد بمطروح

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمطروح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس القبض على المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمطروح.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم بأعمال المسجد (مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وبسؤاله أفاد بسرقة (2 وحدة صوت ) من داخل المسجد .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية– مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية (مالك محل - مقيم بذات العنوان ) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

