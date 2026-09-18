رمضان 2027.. انتصار تنضم لمسلسل عشماوي

يواصل فريق عمل مسلسل عشماوي التحضير الي العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان القادم.

وتعاقدت الفنانة انتصار علي المشاركة في بطولة العمل بجانب محمد رمضان وباسم سمرة ومي عمر.

مسلسل عشماوي:

وشارك محمد رمضان جمهوره تفاصيل العمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «باقي 184 على مسلسل رمضان 2027.. اسمي في المسلسل خليفة وبشتغل عشماوي.. ثقة في الله نجاح».

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل أمين.

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.