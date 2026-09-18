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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برنامج العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى الأهلية ينظم يوماً تعريفياً لطلابه الجدد

استقبال الطلاب الجدد
استقبال الطلاب الجدد
يوسف رجب

نظّم برنامج العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، يوماً تعريفياً للطلاب الجدد للتعريف بالنظام الأكاديمي واللوائح الدراسية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، وبإشراف الدكتور سلام شورى، مدير برنامج العلاج الطبيعي.
 

وشهدت الفعاليات تنظيم إدارة رعاية الطلاب، بإشراف الأستاذ أحمد وحيد مدير الإدارة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب واسرة طلاب من أجل مصر، حيث قدم الدكتور سلام شورى عرضاً تفصيلياً تناول فيه طبيعة البرنامج الأكاديمي، ونظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، متطرقاً إلى الخدمات والأنشطة المتاحة للطلاب خلال فترة الدراسة، كما قدم المهندس أحمد هشام عرضا عن البوابة الالكترونية لجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وتضمن اللقاء فتح باب النقاش مع الطلاب للرد على استفساراتهم التنظيمية والأكاديمية، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلقة بمتطلبات الدراسة وآليات التواصل مع القائمين على البرنامج.

وأوضح الدكتور  سلام علي شورى، مدير البرنامج أن فعاليات اليوم تضمنت توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مضيفاً بأن اليوم التعريفي استهدف تعزيز التواصل المباشر بين الطلاب وإدارة البرنامج، وإيضاح المسار الأكاديمي، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وتهيئة الطلاب لمتطلبات التأهيل الدراسي والعلمى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الجامعة للتعريف باللوائح والأنشطة، وتوفير البيئة التنظيمية المساندة للطلاب مع بداية العام الدراسي.


قنا جامعة جنوب الوادي الأهلية برنامج العلاج الطبيعي النظام الأكاديمي بداية العام الدراسي

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