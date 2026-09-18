الأكاديمية المصرية تحتفل بتخرج 12 مراقبًا جويا من اليمن .. صور

احتفلت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، برئاسة الطيار عزت متولي إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، بتخريج 12 مراقبًا جويًا من موظفي هيئة الأرصاد والطيران اليمنية بعدن، عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي المتخصص بكلية المراقبة الجوية، والذي امتد على مدار سبعة أشهر.

دورة المراقبة الجوية في مصر

وشمل البرنامج دورة أساسيات المراقبة الجوية ودورة برج المراقبة، وتضمن تدريبات نظرية وتطبيقية متخصصة، بهدف تنمية مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم الفنية والمهنية في مجال المراقبة الجوية.

ويأتي تخريج الدفعة في إطار حرص الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الطيران المدني بالوطن العربي، وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

كما يعكس البرنامج ما تمتلكه الأكاديمية من خبرات وإمكانات تدريبية متخصصة، ودورها في دعم منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية بقطاعات الطيران المدني في الدول العربية والإفريقية، وفقًا للمعايير والمتطلبات المعتمدة دوليًا.