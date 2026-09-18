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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد التزامه بإرساء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد التزامه بإرساء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية
الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد التزامه بإرساء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية
أ ش أ

جدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الجمعة، التزامه باستبدال اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية بنظام سلام دائم.

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات في كلمة ألقاها خلال مراسم عُقدت في الجمعية الوطنية لإحياء ذكرى إعلان بيونغ يانغ المشترك، الذي وقعه الرئيس آنذاك مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في 19 سبتمبر 2018 عقب قمتهما في بيونغ يانغ.

وقد ألقى كيم كيونغ-سو، مساعد الرئيس للشؤون السياسية، الكلمة نيابةً عنه ، وفقا لوكالة الانباء الكورية "يونهاب".

وأكد إعلان 2018 عزم الكوريتين على إنهاء العداء العسكري على طول حدودهما وتعزيز التعاون الثنائي.

وقال "لي" إنه على الرغم من الإعلان، فقد توقف الحوار والتعاون بين الكوريتين، بينما تصاعدت التوترات، مسلطًا الضوء على التطور السريع الذي حققته كوريا الشمالية في قدرات أسلحتها النووية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تشهد الآن بوادر أمل لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، متعهدًا بالمساعدة في تسريع استئنافه وبذل الجهود لتطويره إلى حوار يهدف إلى إرساء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال لي: "هناك من يطرق باب استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، في إشارة واضحة إلى مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لاستئناف الدبلوماسية مع كيم جونغ-أون.

وأضاف: "ستبذل حكومتنا قصارى جهدها لكي تُفضي هذه البادرة إلى استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتطويره إلى مناقشات لإنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية وإرساء نظام سلام".مؤكدا التزامه بالحفاظ على اتفاقية 2018 باعتبارها علامة فارقة تُوجه جهود الحكومة ذات الصلة.

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ الحرب الكورية الجمعية الوطنية لإحياء ذكرى إعلان بيونغ يانغ المشترك الرئيس آنذاك مون جيه إن

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