قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
شقيقها أنهى حياتها .. المشهد الأخير في حياة طالبة التمريض في الصف
إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا والمالديف تؤكدان تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي

بريطانيا والمالديف تؤكدان تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي
بريطانيا والمالديف تؤكدان تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي
أ ش أ

 أكدت المملكة المتحدة وجمهورية المالديف التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين، الذي عقد في لندن.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة ، أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، في إطار مواصلة التعاون المنتظم والمنظم بين البلدين، مشيرة إلى أنهما جددا التزامهما بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار والقدرة على الصمود في منطقة المحيط الهندي.

وركزت المناقشات على التعاون الدفاعي والأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن الوقائي، فيما جددت بريطانيا التزامها بدعم جهود المالديف لبناء القدرات من خلال المساعدة الفنية والتدريب والتعاون العملي في مجالات الشرطة والدفاع والأمن البحري.

كما بحث الجانبان التعاون القنصلي، وأعربا عن ترحيبهما بالتعاون الوثيق بين السلطات في البلدين لدعم مواطنيهما ومعالجة الأولويات القنصلية المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الحوكمة وإصلاح العدالة الجنائية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان والجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية. وجددت بريطانيا دعمها لجهود المالديف الرامية إلى ترسيخ الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

وفي المجال الاقتصادي والتجاري، استعرض البلدان التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي السابق، وأكدا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. ورحبت المالديف بقرار بريطانيا تعليق الرسوم الجمركية على واردات التونة اعتبارا من 20 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2028، فيما رحب الجانبان باستمرار نمو التجارة والاستثمار، وبحثا فرص توسيع التعاون في قطاعات الثروة السمكية والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية.

وبحث الجانبان التعاون المستمر في مجالات تغير المناخ وحماية البيئة والحفاظ على الحياة البحرية، واتفقا، استنادا إلى التعاون في إطار برنامج شراكة دول المحيط، على مواصلة التعاون في حوكمة المحيطات والحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون قبيل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب31»، مع الإقرار بالدور القيادي المهم الذي تضطلع به المالديف بين الدول الجزرية الصغيرة النامية وفي تحالف الدول الجزرية الصغيرة.

وتبادل البلدان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة والكومنولث، وأكدا التزامهما بالعمل معا لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الدول الجزرية الصغيرة النامية.

واختُتم الحوار بتأكيد الجانبين التزامهما بمواصلة عقد الحوارات الاستراتيجية سنويا وتعزيز الشراكة القائمة منذ فترة طويلة بين المملكة المتحدة والمالديف.

المملكة المتحدة تعزيز الشراكة الثنائية جمهورية المالديف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

المؤتمر الدولي السنوي الخامس للمؤسسة العلمية المصرية للأمراض النادرة في الأطفال،

الصحة : اكتشاف 5 آلاف حالة من خلال مبادرة الأمراض الوراثية

عداد الكهرباء

تحديث بيانات العداد.. كيف تساهم المنصة في حصر استهلاك الكهرباء؟

الأمومة والطفولة

القومي الطفولة والأمومة يستعد لإطلاق المبادرة الوطنية “طفل متوازن.. مجتمع متماسك”

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد