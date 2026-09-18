بريطانيا والمالديف تؤكدان تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي

أكدت المملكة المتحدة وجمهورية المالديف التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين، الذي عقد في لندن.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة ، أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، في إطار مواصلة التعاون المنتظم والمنظم بين البلدين، مشيرة إلى أنهما جددا التزامهما بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار والقدرة على الصمود في منطقة المحيط الهندي.

وركزت المناقشات على التعاون الدفاعي والأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن الوقائي، فيما جددت بريطانيا التزامها بدعم جهود المالديف لبناء القدرات من خلال المساعدة الفنية والتدريب والتعاون العملي في مجالات الشرطة والدفاع والأمن البحري.

كما بحث الجانبان التعاون القنصلي، وأعربا عن ترحيبهما بالتعاون الوثيق بين السلطات في البلدين لدعم مواطنيهما ومعالجة الأولويات القنصلية المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الحوكمة وإصلاح العدالة الجنائية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان والجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية. وجددت بريطانيا دعمها لجهود المالديف الرامية إلى ترسيخ الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.

وفي المجال الاقتصادي والتجاري، استعرض البلدان التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي السابق، وأكدا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. ورحبت المالديف بقرار بريطانيا تعليق الرسوم الجمركية على واردات التونة اعتبارا من 20 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2028، فيما رحب الجانبان باستمرار نمو التجارة والاستثمار، وبحثا فرص توسيع التعاون في قطاعات الثروة السمكية والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية.

وبحث الجانبان التعاون المستمر في مجالات تغير المناخ وحماية البيئة والحفاظ على الحياة البحرية، واتفقا، استنادا إلى التعاون في إطار برنامج شراكة دول المحيط، على مواصلة التعاون في حوكمة المحيطات والحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون قبيل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب31»، مع الإقرار بالدور القيادي المهم الذي تضطلع به المالديف بين الدول الجزرية الصغيرة النامية وفي تحالف الدول الجزرية الصغيرة.

وتبادل البلدان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة والكومنولث، وأكدا التزامهما بالعمل معا لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الدول الجزرية الصغيرة النامية.

واختُتم الحوار بتأكيد الجانبين التزامهما بمواصلة عقد الحوارات الاستراتيجية سنويا وتعزيز الشراكة القائمة منذ فترة طويلة بين المملكة المتحدة والمالديف.