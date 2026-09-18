قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العريش طابا .. وزير النقل يتابع تنفيذ خط سكة حديد قطار التنمية في سيناء
جوري بكر بالحجاب الأبيض من المدينة المنورة.. شاهد
الأزهر للفتوى: لا حرج في أداء ركعتين سنة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة
أمطار غزيرة تضرب دمياط.. تغيرات جوية وانخفاض درجات الحرارة
توتر بين الجيش اللبناني والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
حالة مختلفة.. سر تميز حمزة عبد الكريم عن زملائه في برشلونة
يواجه عقوبة أشد.. متى يصبح المتهم «عائدًا» في القانون
بالإجماع.. المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد القرار المصري
أحمد الشامي يحذر من انتحال شخصيته على أحد تطبيقات المواعدة
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتابعان تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الجديد بالقاهرة
أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب .. ميسي يتصدر وحسام عاشور ضمن القائمة
نبيلة عبيد: أسماء هامة تشارك في بطولة" يا ابنتي لا تحيرني معك"| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن المنشآت النووية في الشرق الأوسط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن المنشآت النووية في الشرق الأوسط
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن المنشآت النووية في الشرق الأوسط
أ ش أ

اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في بيان اليوم (الجمعة) أن القرار حظي بتأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية، وعلى اتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكافة منشآتها النووية دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلاً عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الآن، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة، وتكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أشارت مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة متاحة أمام كافة دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية في الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

بيزيرا

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

ترشيحاتنا

استقبال الطلاب الجدد

برنامج العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى الأهلية ينظم يوماً تعريفياً لطلابه الجدد

القافلة السكانية الشاملة بقرية دندرة

محافظ قنا يوجه بتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة القضية السكانية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتدعيم فواصل كوبري الجلاء بحي شرق

محافظ أسيوط: البدء في تطوير وتدعيم فواصل كوبري الجلاء بحي شرق

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد