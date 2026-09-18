قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعتذر.. هشام عبد الحميد يوضح حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات
دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وقضاء الحوائج
«بياناتك مش للبيع».. 5 ملايين جنيه غرامة لمن يتداول معلوماتك الحساسة
بمشاركة 11 وزارة.. الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة
زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره
يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة
ترامب يخطط للقاء رئيسة فنزويلا الأسبوع المقبل
عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تهنئ هاني هلال بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسى

يسرا
يسرا
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، بعد تكريمه بمنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، تقديرًا لما قدمه من إسهامات بارزة في المجال العلمي وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وعبرت يسرا عن اعتزازها بهذا التكريم، ووجهت عبر حسابها الرسمي على منصة «X» رسالة تهنئة للدكتور هاني هلال، متمنية له مزيدًا من النجاح والتقدير خلال مسيرته العلمية.

وكتبت يسرا: «خالص التهاني لمعالي الأستاذ الدكتور هاني هلال، بمناسبة حصوله على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، تقديرًا لمسيرته العلمية وإسهاماته في تطوير التعليم والبحث العلمي»


وأضافت: كل التقدير والاحترام للسفير الفرنسى فى مصر، السفير إريك شوفاليه، الذى يثبت دائمًا أن وراء كل تكريم اختيارًا دقيقًا، ونظرة واعية لمن يستحق التقدير، ولمن ترك أثرًا حقيقيًا فى مجاله.

وتابعت: التكريم لا يقتصر على قيمة الوسام، بل يمتد إلى قيمة الشخص الذى يحمله، وإلى الرسالة التى يعكسها هذا الاختيار،مبروك لمعالى الوزير، ومزيد من النجاح والتقدير المستحق.

الفنانة يسرا الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إيران تعترض مسيرتين أمريكيتين

أمطار غزيرة

تقلبات جوية مفاجئة.. تعطيل الدراسة في تونس بسبب أمطار غزيرة وسوء الطقس

جانب من الاحتجاجات

لليوم الثاني.. احتجاجات أمام منزل عائلة مخرج فيلم نازا بإسرائيل

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد