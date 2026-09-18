يسرا تهنئ هاني هلال بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسى

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، بعد تكريمه بمنحه وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، تقديرًا لما قدمه من إسهامات بارزة في المجال العلمي وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وعبرت يسرا عن اعتزازها بهذا التكريم، ووجهت عبر حسابها الرسمي على منصة «X» رسالة تهنئة للدكتور هاني هلال، متمنية له مزيدًا من النجاح والتقدير خلال مسيرته العلمية.

وكتبت يسرا: «خالص التهاني لمعالي الأستاذ الدكتور هاني هلال، بمناسبة حصوله على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، تقديرًا لمسيرته العلمية وإسهاماته في تطوير التعليم والبحث العلمي»



وأضافت: كل التقدير والاحترام للسفير الفرنسى فى مصر، السفير إريك شوفاليه، الذى يثبت دائمًا أن وراء كل تكريم اختيارًا دقيقًا، ونظرة واعية لمن يستحق التقدير، ولمن ترك أثرًا حقيقيًا فى مجاله.

وتابعت: التكريم لا يقتصر على قيمة الوسام، بل يمتد إلى قيمة الشخص الذى يحمله، وإلى الرسالة التى يعكسها هذا الاختيار،مبروك لمعالى الوزير، ومزيد من النجاح والتقدير المستحق.