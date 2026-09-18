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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية: تحرير 775 مخالفة للمخابز والأسواق وضبط 25 شيكارة دقيق

حملات
حملات

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية 

 حيث تم تحرير 775 محضراً تموينياً خلال أسبوع من الحملات التفتيشية الموسعة ، تنوع ما بين 442 محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و  333 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر 

 يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية وضبط أية مخالفات تموينية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

أشار المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين ، إلى أنه من أبرز القضايا خلال تلك الحملات ، منها تحرير 4 محاضر جنح بناحية أشمون ضد أصحاب محلات بقالة وتم ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء للتربح بدون وجه حق، كما تم ضبط 70 كجم لحوم ودواجن مجمدة ببركة السبع بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السلع المقرر  ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود والضربات الاستباقية للمخالفين والتصدي الحاسم لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

المنوفية محافظة المنوفية محاضر أسبوع سوق سوداء

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