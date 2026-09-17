محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعه الدوري بمسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك في إطار المتابعــة المستمــرة لمستجــدات الموقــف التنفيــذي لمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحـــي ضمــن الخطة الإستثمارية والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بنطاق المحافظة ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس علاء رشاد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث ناقش محافظ المنوفية في مستهل الإجتماع ، موقف الأعمال الجارية بعدد من المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري مركزي أشمون والشهداء ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لدخولها الخدمة ، وتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلي مناقشة خطط استكمال وتنفيذ عدد من المشروعات المتعثرة وسبل التعامل مع أبرز المعوقات والتحديات التي تعوق تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وخلال الإجتماع ، أشار محافظ المنوفية إلي المشروعات الجاهزة للإفتتاح ودخولها الخدمة ومنها : مشروعات صرف صحي (كوم مازن ، شبرابتوش ، صفط جدام ، البندارية ، صفط جدام ) ومحطة معالجة صفط جدام ، بتلا ، بجملة إستثمارات 597 مليون جنيه ، بالإضافة إلي مشروع صرف صحي الحلواصي بأشمون ، مؤكداً أن افتتاح تلك المشروعات سيساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي البنية التحتية وجودة الخدمات ، مشيراً إلي أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لتنفيذ المشروعات المستهدفة وتحقيق الوعود المقدمة للأهالي ، بما يترجم جهود الدولة إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع بهدف تحقيق رضا المواطنين وتلبية متطلباتهم.

كما أكد المحافظ أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يحظيان بمتابعة شخصية مستمرة باعتبارهما من القطاعات الحيوية والمرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية ، مشدداً على استمرار العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية لسرعة نهوها ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة ، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة.