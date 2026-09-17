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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مديري مراكز الأزمات بأشمون والباجور للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على ضرورة اليقظة التامة بمراكز الأزمات  والكوارث بنطاق المحافظة ورفع كفاءة الاستجابة السريعة لأي حوادث طارئة واختيار كوادر مؤهلة لإدارتها بما يعكس استراتيجية الدولة في تطوير منظومة إدارة الازمات والكوارث ، جاء ذلك خلال ترأسه  صباح اليوم اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عبر تقنية " زووم " بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،  المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،  فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والإعلام ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير المكتب الفني ، المهندس وفيق حسن مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

كما أحال محافظ المنوفية مديري  مراكز الأزمات والكوارث بمركزي أشمون والباجور للتحقيق لتأخرهم في الابلاغ الفوري عن الحوادث بنطاق عملهم وعدم إرسال بيانات دقيقة وتقصيرهم في أداء مهام عملهم بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات والاستجابة السريعة  والتد خلات اللازمة للتعامل مع الاحداث الطارئة ، مؤكداً على عدم التهاون مع أي مقصر ضمن منظومة العمل واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة حيالهم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة  تحقيق التناغم والتكامل وتوزيع المهام والمتابعة المستمرة من قبل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان تأدية الخدمة بالشكل الأمثل ، موجهاً بالاهتمام المباشر من قبل رئيس المدينة لمنظومة النظافة والاشغالات  والتعامل الفوري مع النقاط الساخنة والتجمعات وكذا تقييم أداء عمل الشركات العاملة لضمان تأدية المهام المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات.

وقد أكد محافظ المنوفية على أن معيار التقييم الأساسي لكافة القيادات والعاملين هو الأداء الفعلي على أرض الواقع، ونتائج العمل الملموسة التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، وأن مستوى الأداء الإداري والتنفيذي يخضع لتقييم مستمر ودائم، بهدف ضمان رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز داخل مختلف القطاعات.

المنوفية محافظ المنوفية إدارة الازمات التحقيق الباجور أشمون

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