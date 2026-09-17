قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

ذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، نقلا عن مصادر إعلامية إيرانية، أن قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية المشير عاصم منير، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ناقشا أحدث التطورات الإقليمية خلال مكالمة هاتفية جرت أثناء زيارة عراقجي لبكين يوم الأربعاء.

وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق يلوح في الأفق.

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة متفاقمة في الشرق الأوسط، حيث بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف المملكة العربية السعودية ومنشآتها للطاقة. وكان الدفاع الجوي السعودي قد اعترض ودمر طائرة مسيرة بالقرب من مكة المكرمة قبل ذلك بيوم واحد، إلا أن الحوثيين نفوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وقوبل الحادث بإدانات دولية واسعة.