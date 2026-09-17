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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يتصدران قمة FDC Summit برعاية وزارة الاتصالات

قمة FDC Summit
قمة FDC Summit
أحمد عبد القوى

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والهيئات والمؤسسات، إلى جانب قيادات وخبراء من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الدورة الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا تحولات متسارعة، مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بالتوازي مع ارتفاع أهمية الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية.

وتتصدر تطبيقات الذكاء الاصطناعي جدول المناقشات، خاصة في قطاعات البنوك والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعة والطاقة والخدمات الحكومية، مع التركيز على تأثير التقنيات الجديدة في رفع الإنتاجية وتطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار.

كما تفتح القمة ملف صناعة مراكز البيانات وفرص جذب المزيد من الاستثمارات، في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي وبنية تحتية للاتصالات وكوادر بشرية واتصال بالأسواق العربية والأفريقية.

ويحظى الأمن السيبراني بمساحة رئيسية من المناقشات، تشمل إدارة المخاطر وحماية البيانات والبنية التحتية الحيوية واستمرارية الأعمال ورفع جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.

وتناقش الدورة كذلك الجيل الجديد من شبكات الاتصالات والحوسبة السحابية وإدارة البيانات والبنية التحتية الرقمية، ومدى قدرة التكامل بين هذه التقنيات على دعم خطط التطوير في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتشمل الفعاليات مسارات متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير وبناء المهارات، إلى جانب مناقشة مشاركة المرأة في صناعة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وربط الكفاءات باحتياجات سوق العمل.

وتستهدف الدورة الثامنة تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وقطاع التكنولوجيا ودوائر الاستثمار، وربط التطورات التقنية بفرص النمو والشراكات والاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الرقمي.

عالم دورة مصر

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