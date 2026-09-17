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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، على أغلب أنحاء البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة بعدد من المناطق.

وقالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 37 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، مشيرة إلى أن شمال الصعيد يسجل 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة.

وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع بشكل أكبر على جنوب الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 45 درجة، بينما تسجل الحرارة المحسوسة 46 درجة.

وأوضحت منار غانم أن بعض الطرق تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

نشاط الرياح والرمال والأتربة

ولفتت منار غانم إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء البلاد، موضحة أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة والصحراوية.

وحذرت من احتمالية حدوث ضربات برق بالتزامن مع السحب الرعدية، إلى جانب نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية.

وأكدت أن حالة الطقس تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة بين ارتفاع درجات الحرارة والشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة بشأن حالة الطقس على مدار اليوم.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس اليوم

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