مسؤول أمريكي: قواعدنا في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة وإصلاحها سيستغرق عقوداً

كشف مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى - رفض ذكر إسمه - أن قواعد عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات إيرانية ، مشددا على أن إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت سيستغرق "عقوداً".

وقال المسؤول العسكري -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- للشبكة: "أعتقد أن الشعب الأمريكي لا يدرك حجم الأضرار التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط حالياً بسبب الصراع مع إيران".

وأضاف المسؤول العسكري : "لقد لحقت بهذه القواعد أضرار لا يمكن إصلاحها بسهولة؛ وإذا قررنا إعادة بنائها، فستكون مهمة تستغرق عقوداً. فالأمر لا يتعلق بشيء يمكن إصلاحه في غضون ستة أشهر، بل نتحدث عن سنوات وسنوات من أعمال البناء وإعادة الإعمار لاستعادة ما دُمِّر".

ووفقاً لوزارة الحرب الأمريكية ، فقد قُتل 18 جندياً وأصيب 824 آخرون منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

كما كشف تقرير صادر عن المفتش العام في البنتاجون عن تضرر "مئات المباني والمنشآت" في المواقع الأمريكية المنتشرة في أنحاء المنطقة.

وقدّرت الهيئة الرقابية الحكومية الداخلية - التي أصدرت تقريرها يوم الاثنين - تكلفة الحرب بنحو 33 مليار دولار، في حين قدّر تقييم صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس التكلفة بـ 38 مليار دولار.

وبحسب شبكة “إيه بي سي نيوز ” فقد وقع الهجوم الإيراني الأكثر دموية في الحرب في يومها الثاني، حيث قُتل ستة جنود أمريكيين في ميناء الشعيبة بالكويت.

ووصف العسكري الذي تحدث إلى شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) البنتاجون بأنه لا يتسم بالشفافية بشأن العمليات القتالية الجارية.

وأضاف العسكري: "يُحاط الأمر بالسرية ونتصرف وكأنه ليس بالأمر الجلل، لكن -كما تعلم- هناك ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية تستهدف القواعد فعلياً وبشكل يومي".