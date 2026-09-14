رئيسة وزراء اليابان تتعهد بدعم اقتصاد أوكيناوا عقب فوز حاكم جديد مؤيد لنقل القاعدة الأمريكية

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي، اليوم الإثنين، بالعمل مع الحاكم المنتخب حديثًا لمحافظة أوكيناوا لتعزيز اقتصاد المحافظة ودعم تنميتها، وذلك عقب فوزه في الانتخابات المحلية على الحاكم الحالي المعارض لخطة نقل قاعدة عسكرية أمريكية داخل المحافظة.

وقالت تاكاييتشي - في تصريحات للصحفيين في مكتبها بالعاصمة طوكيو - "إن الانتخابات عكست إرادة سكان أوكيناوا الذين يتطلعون إلى تحقيق نمو اقتصادي"، متعهدة ببذل "أقصى ما في وسعها" للعمل مع الحاكم الجديد وتعزيز اقتصاد المحافظة.

وفاز جينتا كوجا، البالغ من العمر 42 عامًا والمدعوم من أحزاب من بينها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في الانتخابات التي جرت أمس الأحد على حساب ديني تاماكي، الذي تولى منصب حاكم أوكيناوا منذ عام 2018، ليصبح بذلك أول حاكم للمحافظة منذ 12 عامًا يؤيد خطة نقل محطة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، وهي خطة تعود إلى عقود مضت.

وكان كوجا نائب عمدة مدينة ناها عاصمة المحافظة سابقًا، قد خاض حملته الانتخابية متعهدًا بتنشيط اقتصاد أوكيناوا، التي تسجل أحد أدنى مستويات متوسط دخل الفرد في اليابان، وهو ما قد يمنح حكومة تاكاييتشي دفعة للمضي قدمًا في مشروع نقل القاعدة المثير للجدل.

وفي السياق ذاته، تدرس الحكومة المركزية اليابانية زيادة موازنة تنمية أوكيناوا للعام المالي 2027 إلى أكثر من 300 مليار ين، بما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بطلب أولي قدره 289.7 مليار ين، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وشهدت موازنات التنمية المخصصة للمحافظة اتجاهًا هبوطيًا خلال فترات تولي حكام معارضين لنقل القاعدة، إذ ظلت الموازنة في عهد تاماكي عند مستوى يقارب 260 مليار ين منذ العام المالي 2022، رغم المطالب بزيادة التمويل، فيما ارتبطت موازنة التنمية في أوكيناوا تاريخيًا بشكل وثيق بموقف المحافظة من نقل القاعدة.

وأكدت تاكاييتشي أن الحكومة ستتعامل أيضًا مع القضايا الأخرى المتعلقة بالمحافظة، مع الاستماع بعناية إلى آراء الحاكم الجديد.

وتقضي خطة نقل قاعدة فوتينما من منطقة جينوان ذات الكثافة السكانية العالية إلى منطقة هينوكو الساحلية في مدينة ناجو داخل أوكيناوا، بهدف إزالة المخاطر التي تمثلها القاعدة على المناطق المحيطة بها، إلا أن تنفيذ الخطة واجه تأخيرات بسبب المعارضة المحلية والخلافات السياسية والنزاعات القانونية.

وأعرب كوجا، اليوم، عن أمله في الاجتماع قريبًا مع رئيسة الوزراء تاكاييتشي، لطلب توضيحات بشأن موعد إعادة الموقع الذي تشغله قاعدة فوتينما إلى اليابان عقب إتمام عملية النقل، التي يتوقع أن تتم في أقرب وقت اعتبارًا من عام 2036.

كما أعلن اعتزامه مطالبة رئيسة الوزراء باتخاذ إجراءات من شأنها دعم تنمية المحافظة، متعهدًا بتنشيط اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة والعمل على زيادة موازنة التنمية المخصصة لأوكيناوا.

ومن جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإعادة الموقع الذي توجد فيه القاعدة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن نقل القاعدة يظل "الحل الوحيد" للتخلص من المخاطر التي تمثلها على المناطق المحيطة.