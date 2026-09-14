الأنبا بافلي والأنبا هيرمينا يترأسان صلاة جنازة القس ميخائيل رمسيس بالإسكندرية

ترأس الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزه، والأنبا هيرمينا، الأسقف العام لشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، صلاة جنازة القس ميخائيل رمسيس، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، وسط حضور مجمع آباء الإسكندرية ومشاركة شعبية كبيرة.

صلاة الجناز

وأقيمت صلاة الجنازة عقب انتهاء القداس الإلهي، وسط مشهد مؤثر شهد حضور أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة ومحبي القس الراحل، الذين حرصوا على توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، حيث ارتدى المشاركون الملابس البيضاء، وفقًا لما أعلنته الكنيسة، تعبيرًا عن الإيمان بالانتقال إلى الفردوس.

وشهدت الكنيسة لحظات وداع مؤثرة للقس ميخائيل رمسيس، الذي تحدث عنه أبناء الكنيسة كثيرًا، مؤكدين ما تمتع به من محبة كبيرة للجميع، والتي كانت من أبرز الفضائل التي ارتبطت بخدمته وحياته بين أبناء الكنيسة.

وعقب صلاة الجنازة، شهدت الكنيسة زفة القس ميخائيل رمسيس داخل الهيكل والكنيسة، في مشهد وداع شارك فيه الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة والخدام والشمامسة، وسط مشاعر من الحزن والمحبة تجاه الأب الراحل.

كان القس ميخائيل رمسيس قد انتقل إلى الفردوس أمس الأحد 13 سبتمبر 2026، وأعلنت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمصطفى كامل نعيه، وسط حالة من الحزن بين أبناء الكنيسة ومجمع الآباء والخدام وجميع العاملين بالكنيسة.

ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم الإثنين بقاعة الأنبا مكسيموس بالكنيسة، من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً، بينما تُقام صلاة الثالث يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، عقب القداس الإلهي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.