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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفرة في الرعاية الأساسية بالمنوفية.. إطلاق عيادات الدعم النفسي ورعاية كبار السن في ٣٤ منشأة طبية

مديرية الصحة
مديرية الصحة

 أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن إطلاق حزمة جديدة متكاملة من الخدمات الطبية بمنشآت الرعاية الأساسية، تتضمن تدشين عيادات الدعم النفسي وتطبيق البرنامج الشامل للرعاية المتكاملة لكبار السن.

​تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وتطبيقاً لتعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي تطلعات واحتياجات الأهالي.

​وفي هذا الصدد، أشاد الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالجهود المبذولة لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، مؤكداً أنها تشكل الحجر الزاوية في المنظومة الصحية.

​وأوضح دكتور عمرو مصطفى محمود قائلاً: “إن التوسع في خدمات الدعم النفسي ورعاية كبار السن يعكس رؤية المديرية في تقديم رعاية صحية شاملة تتجاوز العلاج الجسدي لتصل إلى حماية الصحة النفسية والاجتماعية لكافة الفئات العمرية. ونحن حريصون على وصول هذه الخدمات المتخصصة لجميع قرى ومراكز المحافظة، مع استمرار التدريب والرفع الميداني لكفاءة الطواقم الطبية لضمان أفضل خدمة للمواطن المنوفي.”

و​شهدت إدارة الرعاية الأساسية، بقيادة الدكتورة إيمان زهران، نشاطاً مكثفاً لرفع كفاءة الكوادر الطبية من خلال دورات تدريبية متخصصة، وشمل التدريب التقييم الشامل لكبار السن. 

​وفي خطوة نوعية لحماية الصحة النفسية للمجتمع، تم تدشين العمل بعيادات الدعم النفسي في 34 منشأة إضافية، لتقديم خدمات الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية ابتداءً من عمر 6 سنوات.

 وتهدف هذه العيادات إلى تحقيق التوازن النفسي للأطفال والمراهقين والبالغين، والحد من حالات الاكتئاب والانتحار، مع استمرار العمل لتطبيق هذه الخدمة في كافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

​وتزامناً مع الأنشطة التدريبية، نفذت الدكتورة إيمان زهران برفقة فرق الرعاية الأساسية جولات تفقدية مكثفة على الإدارات والمنشآت الصحية للاطمئنان على ​سير العمل بعيادات العلاج على نفقة الدولة ومبادرة “قلبك أمانة”، ​وتوافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمئنت على ​انضباط القوى البشرية ومتابعة المؤشرات الفنية والإدارية لتحسين مستوى الأداء الميداني.

المنوفية محافظة المنوفية الصحة مبادرة خدمات الدعم النفسي

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